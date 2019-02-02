В работе «Рокетбанка» произошел сбой, который к настоящему моменту устранен. Об этом РБК сообщил директор по маркетингу банка Василий Хозяинов.

«Техническая проблема возникла на сетевом уровне в банке «Открытие», который оказывает нам процессинговые услуги и маршрутизирует трафик платежной системы», — говорится в сообщении банка. Там также добавили, что в марте начнут работать с Mastercard без посредников, и пообещали на месяц повысить стандартный кешбэк в два раза с каждой оплаты картой.

Ранее пользователи в соцсетях сообщали, что в работе банка произошел сбой. Согласно сообщению, которое «Рокетбанк» разослал через приложение, были недоступны оплата, перевод по номеру карты и снятие наличных в банкомате.