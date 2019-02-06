Федеральная антимонопольная служа России рассматривает поступившее в январе ходатайство Московского Кредитного Банка о покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка, следует из материалов ФАС.

По данным службы, 23 января 2019 года ей поступило на рассмотрение ходатайство МКБ о получении предварительного согласия на приобретение 99,9% голосующих акций АТБ. В уведомлении ФАС о принятии ходатайства к рассмотрению уточняется, что срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты его получения, а также отмечается, что «в рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия».

Банк России в середине декабря прошлого года выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский Банк, владельцем которого стал в рамках стартовавшей в апреле 2018-го санации АТБ с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. На 14 марта этого года назначен открытый аукцион в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион). Стартовая цена АТБ составляет чуть больше 9,857 млрд рублей, а минимальная цена реализации акций — 6 млрд 1 рубль. На покупку акций не могут претендовать бывшие акционеры банка с долей более 1% перед санацией.

ЦБ выставляет на торги Азиатско-Тихоокеанский Банк Открытый аукцион в электронной форме с понижением стартовой цены состоится 14 марта 2019 года на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».

Зампред ЦБ Василий Поздышев в тот же день сообщил, что на Азиатско-Тихоокеанский Банк претендуют три игрока, в том числе иностранцы, а агентство Reuters назвало Московский Кредитный Банк, Совкомбанк и Экспобанк в числе организаций, интересующихся покупкой АТБ, и ссылалось в том числе на председателя правления МКБ Владимира Чубаря.

На сайте ФАС пока размещены два уведомления о принятии к рассмотрению ходатайств о покупке АТБ, причем другое, от Совкомбанка, датируется тем же днем, что и уведомление о ходатайстве от МКБ, — 23 января. Но 25 января газета «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя ФАС писала о поступлении в службу ходатайства только от Совкомбанка.

Помимо этого, сообщалось об интересе китайских инвесторов к АТБ. «Коммерсант» в январе писал, что у двух организаций есть мандат властей КНР на покупку банка в России — у инвестиционной компании Fosun и Harbin Bank. Сегодня эта же газета сообщила, что харбинский банк «Лунцзян» (Longjang Bank Corporation) получил предложение о совместной покупке АТБ от российского банка «Солидарность», чей план финансового оздоровления в стратегической части подразумевает ориентацию на Китай. Но китайский банк не успел пройти все необходимые процедуры в своей стране и отказался от участия в аукционе. Если торги не состоятся, то китайский инвестор сможет принять участие во втором туре, уточняло издание.



Еще до официального объявления о торгах, в августе 2018-го, «Коммерсант» писал об интересе банка «Восточный» к покупке АТБ. Оба этих банка базируются в Благовещенске Амурской области.