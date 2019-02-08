Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 21 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,12 рубля, курс евро повысился на 16 копеек, до 74,94 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта уступает основным соперникам перед заседанием совета директоров Банка России. В пятницу в 13:30 мск ЦБ объявит свое решение по ключевой ставке.

По разным оценкам экспертов, Центробанк РФ сохранит ее на текущем уровне 7,75% годовых. Само решение регулятора не окажет значительного влияния на курс российской валюты, полагает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«Повышение ставки на 0,25 базисного пункта может вызвать временное укрепление рубля на 15 копеек. Интерес у участников рынка вызовет пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной», — комментирует эксперт.

По его словам, сегодня нужно быть готовым к ослаблению рубля, поскольку пятница — последний торговый день недели. Тем более что внешних факторов для укрепления рубля очень мало, добавляет Антонов. В частности, стоимость барреля Brent, по данным на 10:00 мск, снизилась до 61,25 доллара.

По прогнозу эксперта, в паре доллар/рубль диапазон для торговли составит 65,65—66,2 рубля. Пара евро/рубль консолидируется на уровне 74,88 рубля, по ней аналитик ожидает движения цены в диапазоне 74,7—75,1 рубля.

