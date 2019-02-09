Немецкие банки полагают, что возможные новые санкции США против российских кредитно-финансовых институтов могли бы отрицательно сказаться на финсекторе в целом. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ, составленный Федеральным союзом немецких банков (BdB).

В сообщении говорится, что такое развитие событий немецкий финсектор начал рассматривать после промежуточных выборов в США в 2018 году, по итогам которых демократы завоевали большинство в палате представителей.

BdB опасается, что возможные ограничительные меры могут напрямую повлиять на западные банки, которые ведут бизнес в России и в новой ситуации больше не смогут выполнять обязательства. Коснуться это может таких кредитно-финансовых институтов, как Deutsche Bank, UniCredit, Goldman Sachs и Bank of America, отмечает Reuters.

«Международные финансовые институты, которые уже ведут бизнес в России, столкнулись бы с серьезными вызовами в сфере бизнеса и выполнения обязательств», — приводит агентство выдержки из трехстраничного документа BdB, который был составлен в начале декабря 2018 года.