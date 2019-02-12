Курс евро на Московской бирже в ходе торгов вторника опустился ниже 74 рублей впервые с 24 октября 2018 года.

По состоянию на 12:48 мск котировки единой европейской валюты снизились на 21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия, составив 73,9975 рубля. К этому времени курс доллара опустился на 20,50 копейки, до 65,645 рубля.

Индекс доллара в понедельник в результате мощного рывка вернулся выше отметки 97 впервые в этом году, отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Сергей Гайворонский. По его словам, основной вклад в рост индекса продолжает вносить европейская валюта, обновившая минимумы трех месяцев.

«Снижение экономического прогноза и замедления роста ставок в США могут не позволить Евросоюзу завершить количественное смягчение. Позиции евро будут оставаться слабыми. Вчера активно снижались к доллару все защитные валюты», — комментирует эксперт.