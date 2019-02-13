Клиентам Яринтербанка стал доступен сервис «Золотая корона — Денежные переводы». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отправить и получить денежный перевод «Золотая корона» клиенты Яринтербанка могут в рублях РФ, долларах США или евро. Комиссия за перевод составит от 1% в зависимости от суммы и направления трансакции.

В банке действует специальное предложение «Золотой короны» — «Тариф 0%»: при отправке перевода с конвертацией по курсу системы комиссия за перевод не взимается.

Переводы являются мгновенными, безадресными, отправляются без открытия счета.