ЦБ установил официальные курсы валют с 16 февраля. Курс доллара повысился на 16,15 копейки, составив 66,7044 рубля (75,2492 рубля на 15 февраля). Курс евро увеличился на 20,21 копейки до 75,2492 рубля (75,0471 рубля на 15 февраля).



Ухудшение аппетита к риску мешает рублю восстанавливаться после смягчения санкционной темы, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Поводом стали сообщения о том, что из нового санкционного законопроекта исключен список госбанков как потенциальных объектов новых санкций. Новая редакция предполагает применение санкций в отношении финансовых институтов, оказывавших поддержку вмешательству в демократические процессы за рубежом», — комментируют эксперты.

По их словам, дальнейшая динамика рубля будет зависеть от интенсивности обсуждения санкций. «Если новости по теме будут появляться регулярно, рублю может быть сложно быстро вернуться в диапазон 65—66 в паре с долларом», — допускают эксперты.