АФК «Система» объявила о подписании обязывающего соглашения о приобретении 18,7% акций компании Ozon за 7,9 млрд рублей у оператора мобильной связи «МТС». Об этом сообщается в материалах компаний.

«АФК «Система», публичная диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о подписании обязывающего соглашения о приобретении 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited, ведущего российского мультикатегорийного онлайн-ретейлера, у МТС, ведущего российского телеком-оператора и провайдера цифровых услуг, за 7,9 млрд рублей. Акции будут переданы АФК «Система» через Dega Retail Holding Limited, 100-процентную дочернюю компанию МТС», — отмечается в сообщении компании.

Закрытие сделки ожидается в начале марта 2019 года. Оплата акций будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года, при этом проценты будут начисляться по рыночной ставке.

В результате сделки доля прямого владения АФК «Система» в Ozon составит 19,3%. Также венчурный фонд Sistema_VC (на 80% принадлежит «Системе») владеет 16,3% акций Ozon.