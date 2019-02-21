Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,71% и составил 2 470,23 пункта. Индекс РТС снизился на 0,49% до отметки 1 188,6.

Бумаги Сбербанка опустились на 1,68%, «Газпрома» — на 0,6%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 0,05%, «АЛРОСы» — подешевели на 1,01%, Московской биржи — на 0,77%.



«Российский рынок акций в четверг днем обновил пики недели и отошел ниже вслед за умеренно негативной динамикой зарубежных площадок. Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 474 пунктов, сохраняя тем самым позиции внутри обозначенного ранее широкого «боковика» 2 450—2 500 пунктов. Индекс РТС отступил к 1 189 пунктам, но, как и ранее, тут есть куда снижаться при наличии повода. Краткосрочные коридоры торгов по основным бенчмаркам те же: 2 465—2 495 пунктов для рублевого индикатора и 1 175—1 195 пунктов по валютному», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.