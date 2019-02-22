В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении экс-предправления Спурт Банка 62-летней Евгении Даутовой. Она обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (статья 172.1 Уголовного кодекса РФ) и в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2012—2017 годах возглавляемый Даутовой банк осуществлял кредитование связанных с нею заемщиков — ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования акционерных обществ, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности в сумме более 2,49 млрд рублей. Также следствием установлено, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требования к техническим компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. Помимо этого обвиняемая представляла в Банк России фальсифицированную отчетность с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии у банка.

«Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более ста свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков банка за более чем пятилетний период. Приняты исчерпывающие обеспечительные меры: наложены аресты на акции, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства и прочее, в полном объеме покрывающие причиненный ущерб. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей уже на стадии предварительного следствия», — подчеркивается в сообщении СК РФ.

Вину Даутова признала в полном объеме. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне стало известно, что Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении Евгении Даутовой процедуру реструктуризации задолженности. По данным портала Kazanfirst , заявление о признании ее несостоятельной поступило от ВЭБа. Член СРО «Меркурий» Михаил Павлов назначен финансовым управляющим.



Спурт Банк лишился лицензии 21 июля 2017 года.