Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,74% и составил 2 488,63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,82% до отметки 1 198,4.

Бумаги Сбербанка поднялись на 0,9%, «Газпрома» — на 0,74%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,46%, «АЛРОСы» — опустились на 0,06%, Московской биржи — подросли на 0,66%.



«Российский фондовый рынок провел странную неделю. В ней были и попытки роста, и пробы коррекции, но в итоге рынок так и остался в границах широкого «боковика» 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи. Внутри этого коридора можно находиться, откровенно говоря, сколько угодно долго. Индекс РТС выглядит живее за счет активности валютного рынка. Он бодро восстанавливается после провала от 14 февраля, но дотянуться до 1 200 пунктов пока не может», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.