Теперь рефинансировать кредит можно по ставке от 12% до 14% (ранее диапазон составлял 14—16,5%) годовых с учетом личного страхования (не является обязательным условием, но в случае отказа ставка повышается на 1 процентный пункт).

На итоговый размер процентной ставки влияют срок кредита и наличие или отсутствие поручительства. При наличии поручительства ставка снижается на 0,5 п. п. Ранее ставка также варьировалась в зависимости от суммы кредита.

Сумма финансирования кредита составляет от 20 тыс. до 2 млн рублей. Срок не изменился — от одного месяца до шести лет.

«По данной программе можно объединить до пяти кредитов в сторонних банках под невысокий процент, тем самым снизив общую нагрузку на заемщика. Этому также способствует длительный срок финансирования — до шести лет», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.