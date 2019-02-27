Инвестиции в развитые рынки, сделанные в 1900 году, принесли бы в три раза больше доходов, чем вложения в активы на развивающихся рынках, следует из исследования Лондонской школы бизнеса, проведенного по заказу швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

Согласно оценкам аналитиков, каждый вложенный в 1900 году в экономику развитых стран американский доллар сейчас принес бы 11 821 доллар. Возврат на инвестиции в развивающиеся страны при этом был бы скромнее — 3 745 долларов. Доходность 119-летнего вклада в размере одного доллара США в активы на развивающемся рынке составила 7,2% годовых против 8,2% в развитых странах.

У развивающихся рынков были хорошие показатели в начале XX века, но на них сильно повлияли такие события, как революция 1917 года в России. В то же время они меньше пострадали от биржевого краха в 1929-м. С середины 1930-х годов и до середины 1940-х развивающиеся и развитые рынки показывали одинаковую доходность.

Однако после Второй мировой войны, с 1945 по 1949 год, развивающиеся рынки начали отставать. В частности, акции японских компаний потеряли 98% своей стоимости в долларах США, китайские биржи были закрыты в 1949-м после прихода к власти Коммунистической партии. Позднее развивающиеся рынки несколько раз приближались по своей доходности к развитым, но не смогли догнать их, говорится в исследовании.