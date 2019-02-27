Неожиданный рост российского ВВП на 2,3% в 2018 году не привел к росту оптимизма среди экспертов относительно перспектив российской экономики в ближайшие годы. Это показал новый квартальный опрос профессиональных прогнозистов, проведенный институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ (результаты опубликованы в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе»).

Опрос был проведен в период с 13 по 20 февраля, в нем приняли участие 25 экспертов из России и других стран, представившие свое видение перспектив российской экономики в 2019—2020 годах и далее до 2025 года.

Консенсус-прогноз по росту ВВП на текущий год составил 1,3%, что даже чуть ниже, чем консенсус-прогноз трехмесячной давности (1,4%). Из 23 прогнозистов, принимавших участие в обоих опросах, четыре эксперта снизили свои оценки по 2019 году на 0,5 процентного пункта и более, шесть — на 0,1—0,4 п. п., восемь — оставили без изменения; пятеро повысили свои прогнозы на текущий год, но не больше чем на 0,1 п. п.

«Хотя усредненный консенсус-прогноз почти не изменился по сравнению со своим прошлым значением, приходится констатировать, что в целом в сообществе экспертов настроения скорее ухудшились. Экстраординарную оценку роста ВВП в минувшем году… никто из экспертов не воспринял как начало долгожданной фазы ускорения», — говорится в материале ВШЭ.

При этом консенсус-прогнозы на 2022—2023 годы по динамике ВВП повысились по сравнению с предыдущим опросом на 0,4—0,5 п. п. Но организаторы опроса объясняют это прежде всего появлением в панели участников двух экспертов, прогнозирующих на эти годы ежегодный рост ВВП на 2,5—3,5%. Только один прогнозист повысил свои оценки по сравнению с прошлым опросом на 0,5—0,7 п. п., а у остальных изменения обычно лежат в диапазоне плюс-минус 0,1 п. п.

«В любом случае консенсус-прогнозы на 2021—2025 годы по росту ВВП остаются на 1,1—1,4 п. п. ниже прогнозов Министерства экономического развития; еще сильнее они отстают от среднемировых темпов роста, вследствие чего удельный вес России в мировой экономике, согласно консенсус-прогнозу, будет в эти годы понемногу сокращаться», — пишут авторы бюллетеня.

С другой стороны, лишь один эксперт ожидает небольшой рецессии в 2022—2023 годах; оценки вероятности рецессии также превышают 35% лишь в редких случаях.

Консенсус-прогноз по динамике потребительских цен на 2019 год превысил прежний прогноз на 0,2 п. п., что, по мнению экспертов ВШЭ, можно отнести на счет роста инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18% до 20%. Прогнозы на последующие годы изменились мало. Очевидно, что, по солидарному мнению экспертов, инфляция останется под контролем Банка России, поэтому их прогнозы ориентируются на объявленный им инфляционный таргет, объясняют составители бюллетеня.

Эксперты также ожидают постепенного и незначительного снижения цен на нефть и ослабления рубля. «В действительности те изменения, которые консенсус-прогноз растягивает на шесть-семь лет, могут произойти даже не за шесть-семь месяцев, а за шесть-семь недель или даже дней. В данном случае как раз важно, что эксперты не ждут каких-то резких потрясений», — говорится в обзоре.

Отметим, что прогноз на ближайшие три года по курсу доллара к рублю чуть повышен экспертами по сравнению с предыдущим опросом: так, на конец 2019 года ожидается курс в 66,7 рубля за доллар, на конец 2020-го — 67,5, на конец 2021-го — 68,3 рубля (против 66,3 рубля, 67,2 рубля и 67,9 рубля за доллар соответственно в предыдущем опросе). МЭР на эти годы прогнозирует среднегодовой курс доллара в 63,9 рубля, 63,8 рубля и 64 рубля соответственно. Консенсус-прогноз по курсу доллара с 2022 года до конца рассматриваемого периода чуть ниже, чем по итогам предыдущего опроса.



«В целом в более или менее длительной временной перспективе консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП — около 2% в год; инфляция — 4%; ключевая ставка ЦБ — чуть больше 6% годовых (плюс 2—2,5% в реальном выражении); стоимость нефти — 63—65 долларов за баррель; курс ослабляется примерно на 1 рубль за доллар в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Таким образом, большинство экспертов ожидают достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации или (в лучшем случае) вялом росте — в реальном», — резюмируют авторы бюллетеня ВШЭ.

