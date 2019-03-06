Арбитражный суд Москвы на заседании 5 марта принял решение о введении в отношении Руссобанка процедуры принудительной ликвидации. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у Руссобанка была отозвана 21 декабря 2018 года. ЦБ пояснял, что в деятельности кредитной организации были установлены неоднократные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части выявления и представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Руссобанк, по данным регулятора, был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. «При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Руссобанка. По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — отмечалось в сообщении ЦБ.

Россельхозбанк с 27 декабря выплачивает страховку вкладчикам Руссобанка.