Visa с апреля позволит оплачивать картой без введения ПИН-кода покупки на сумму до 3 тыс. рублей

Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тыс. рублей. Письмо с новыми правилами было разослано банкам, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.



По информации издания, новые правила должны вступить в силу в середине апреля. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов.

Повышение суммы, при которой не требуется вводить ПИН-код, объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка, рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.



Ныне действующий лимит — 1 тыс. рублей — был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, поэтому сейчас, когда бесконтактные платежи вошли в привычку, Visa поднимает его для продолжения развития рынка безналичных платежей, полагает Хренов.

Введение новых правил сделает бесконтактные платежи еще удобнее и в целом улучшит клиентский опыт, отмечает начальник управления трансакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров, однако в банке не ожидают, что эти изменения станут значимым фактором для роста числа и объемов покупок среди населения. Изменение также не повлияет на скорость обслуживания покупателей на кассах магазинов, считают в сети «Магнит».

Однако при увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты, предупреждают эксперты.