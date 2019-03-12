Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Профессионал Банку на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, удовлетворительным качеством активов, низкими показателями рентабельности бизнеса, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ. Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования и повышенной концентрацией кредитных рисков. Агентство также отмечает адекватную позицию по капиталу и низкие показатели рентабельности бизнеса.

Качество активов и кредитного портфеля оцениваются как удовлетворительные. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом ликвидности. Ввиду небольшого портфеля ценных бумаг у банка ограничены рыночные источники по привлечению дополнительной ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности, а также наличия, по мнению агентства, отдельных недостатков в организации риск-менеджмента банка. В банке разработана стратегия развития на 2019—2020 годы, вместе с тем уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению экспертов, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности в перспективе нескольких лет.