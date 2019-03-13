Лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм, Сергей Магин, известный как Сережа Два Процента, досрочно освободился из исправительной колонии в Рязанской области. Он покинул колонию, официально заплатив за это 200 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».



По данным Рязанского райсуда Рязанской области, заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного Сергея Магина подали еще в ноябре прошлого года. В суде также отметили, что, как следует из документов, осужденный Магин в это время находился в ИК-6 УФСИН по Рязанской области, расположенной в поселке Стенькино. Сережа Два Процента был туда этапирован в январе прошлого года.

Ранее он был осужден Пресненским райсудом Москвы на восемь с половиной лет лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Мосгорсуд фактически подтвердил приговор, но само следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как полтора дня отсидки, в ИК-6 ему оставалось провести всего два года. При этом он почти сразу имел право подавать на УДО, поскольку был приговорен к общему режиму лишения свободы, а это предусматривает подачу прошения после отбытия более половины срока. Надо отметить, что решение суда во многом зависит от позиции администрации учреждения: она дает заключенному характеристику, в которой отмечает его поведение, встал ли он на «путь исправления» и т. д. По некоторым данным, Сергею Магину пришлось подавать на УДО с задержкой, так как сначала сотрудники ФСИН имели к нему некоторые претензии.

Организаторы вывода 122 млрд рублей из России получили 8,5 года колонии Пресненский суд Москвы дал Сергею Магину (Сереже Два Процента) и Вадиму Рыбальченко по 8,5 года колонии по делу о незаконном обналичивании и выводе 122,271 млрд рублей из РФ, сообщило в среду РАПСИ из суда.

Как пояснили в Рязанском райсуде, представители осужденного Магина просили даже не об УДО, а о замене неотбытого срока штрафом. Судья Сергей Барановский тщательно изучил все предоставленные материалы, из которых следовало: после прибытия в колонию и прохождения необходимого карантина Сережа Два Процента был трудоустроен. Как следует из документов суда, Магину доверили самую простую работу — «сборщика бумажных изделий» учебно-производственного участка. Там он отработал несколько месяцев, после чего уже привлекался администрацией для труда без оплаты. Администрация колонии дала в целом положительные характеристики на осужденного: Сережа Два Процента был вежлив с сотрудниками, имел два поощрения и ни одного взыскания на момент подачи ходатайства, участвовал в общественной деятельности, посещал мероприятия «социально-правовой направленности» и культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Кроме того, было особо отмечено, что осужденный мультимиллионер поддерживает связи с семьей, а некое ООО «Лакри» предоставило гарантийное письмо, в котором обещало трудоустроить Сергея Магина после освобождения. В результате суд решил, что не отбытые им восемь месяцев и 18 дней можно заменить штрафом в 200 тыс. рублей. Решение прокуратурой обжаловано не было и вступило в силу 26 февраля. Однако что стало с Магиным после выхода на свободу, пока неизвестно. Часть его адвокатов пояснили изданию, что вышли из дела после участия в рассмотрении апелляционной жалобы, а другие — что просто не в курсе происшедшего и им «необходимо проконсультироваться с коллегами».