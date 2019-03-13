Вена в десятый раз подряд опередила другие места планеты в качестве лучшего города для жизни по версии международной консалтинговой компании Mercer. Рейтинг — 21-й по счету — был опубликован в среду, в нем оказался 231 город.

Австрийская столица с населением в 1,9 млн человек лидирует по ряду показателей (всего — 39), касающихся, в частности, социальной среды, культурной жизни, медицинского обслуживания, образования, транспорта, отдыха, политической стабильности и привлекательности для бизнеса.

Второе место в рейтинге занял Цюрих, значительно более дорогой для жизни город по сравнению с Веной. На третьей строке — сразу три города: Окленд, Мюнхен и Ванкувер, который впервые за последнее десятилетие представляет в тройке Северную Америку. Свои позиции в качестве лидеров Азии, Южной Америки и Африки сохранили Сингапур (25), Монтевидео (78) и Порт-Луи (83) соответственно. Последнее место в списке занимает Багдад.

Европейские города продолжают лидировать по уровню качества жизни на планете: в первую двадцатку вошли 13 городов этой части света. Сохранили позиции Берлин (13), Париж (39) и Лондон (41). Мадрид (46) поднялся на три строки, а Рим (56) — на одну. Москва занимает 167-е место, а Санкт-Петербург — 174-е.

Самым безопасным городом планеты в отдельном рейтинге назван Люксембург. За ним следуют Хельсинки и три швейцарских города — Базель, Берн и Цюрих. Санкт-Петербург занимает 197-е место, Москва — 200-е. Ухудшились вследствие недавних террористических атак позиции Брюсселя (47) и Афин (102).

На последнем — 231-м — месте по этому показателю — Дамаск. Одной строкой выше находится Банги (Центрально-Африканская Республика).

«Безопасность человека зависит от целого ряда факторов, и этот показатель постоянно меняется в зависимости от ситуации в городах и странах, — отметил официальный представитель Mercer. — Эти факторы имеют решающее значение, в частности, для транснациональных корпораций, которые необходимо учитывать при отправке сотрудников за границу».