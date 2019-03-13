Ласкин, кроме участия в руководстве банком, был генеральным директором кредитного агентства «Коллектор 19»

Освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест бывший топ-менеджер правления банка «Советский» Кирилл Ласкин, проходящий по делу о хищении 2,2 млрд рублей у кредитной организации, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда Петербурга об аресте Ласкина и изменил решение первой инстанции, отправив обвиняемого под домашний арест до 4 апреля», — пояснили в ОПС.

Как следует из материалов дела, Ласкин, кроме участия в руководстве банком, был генеральным директором кредитного агентства «Коллектор 19». По версии следствия, через это агентство было похищено 2,2 млрд рублей у банка.

Вместе с Ласкиным обвиняемыми по этому делу являются бывший член правления банка «Советский» Павел Изюмов и еще десять человек — бывшие сотрудники банка и предприниматели.