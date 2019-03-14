Корреляция между динамикой цен на нефть и валютным курсом, бюджетными расходами и темпами роста ВВП уменьшилась в России за период с 2016 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 14 марта, отчете «Освободилась ли Россия от нефтяной зависимости?» от аналитиков S&P Global Ratings.

Это произошло главным образом в результате мер, принятых правительством страны, и международных санкций, полагают эксперты.

«В последние два года зависимость внутренних экономических и финансовых условий от колебаний цен на нефть уменьшилась, — отметил кредитный аналитик S&P Global Ratings Карен Вартапетов. — В последнее время связь валютного курса с мировыми ценами на нефть, судя по всему, нарушилась. Объем неэнергетического экспорта увеличился благодаря повышению ценовой конкурентоспособности товаров российского производства».

Согласно новому бюджетному правилу, планирование расходов бюджета РФ основывается на консервативном допущении относительно цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель (в ценах 2017 года, которые ежегодно корректируются на 2%); правительство обязано направлять нефтяные доходы, полученные при превышении ценами на нефть этого уровня, в Фонд национального благосостояния и инвестировать их в иностранные активы, напоминают в S&P. Кроме того, международные санкции обусловили изменение динамики потоков капитала, сделав их менее процикличными.

«Тем не менее в структурном отношении российская экономика остается зависимой от доходов от экспорта нефти и газа. На долю нефтегазового сектора по-прежнему приходится почти 60% доходов от совокупного экспорта товаров и 45% доходов федерального бюджета, — подчеркнул Карен Вартапетов. — Однако потребуется еще очень много времени и усилий для того, чтобы неэнергетический экспорт определял динамику российского экспорта в целом».



Ослабление влияния волатильности нефтяных цен на экономику может постепенно способствовать повышению ее диверсификации и устойчивому экономическому росту, если будет сопровождаться соответствующими мерами, осуществляемыми в рамках структурных реформ, заключают в S&P.