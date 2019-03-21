Более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ, опубликованные в четверг, 21 марта.

Вероятность задержки или снижения зарплаты оценивается россиянами по-разному в зависимости от типа населенного пункта, в котором они живут. Так, с невыплатой зарплаты чаще всего сталкиваются жители сел: среди них примерно каждый десятый (11%) отметил, что их работодатель уже задерживал оплату труда. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других говорят о возможности снижения размера оклада (66%).

Треть россиян (34%) отметили, что за последние три месяца их знакомые или родственники теряли работу. Как и в случае с задержками зарплат, чаще других об увольнениях друзей или близких говорили жители сел (41%).

Мнения россиян о сложности трудоустройства в случае увольнения разделились. Каждый пятый работающий (19%) считает, что в случае потери текущей занятости легко найдет себе равноценную позицию. Примерно каждый четвертый (27%) полагает, что найдет похожую работу с небольшими усилиями, а каждый третий (32%) указал, что если это и удастся сделать, то с большим трудом. Еще 20% отметили, что отыскать равноценное место работы будет практически невозможно. Наиболее пессимистично настроены работающие жители Москвы и Санкт-Петербурга: 64% полагают, что при потере работы им будет сложно или практически невозможно найти аналогичную позицию.

Уверенность россиян в возможности найти работу в случае увольнения зависит от возраста. Большинство опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет считают, что смогут трудоустроиться без проблем или с небольшими усилиями (63%). При этом почти три четверти россиян старше 55 лет (71%) невысоко оценивают свои шансы на равноценное трудоустройство.



Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в декабре 2018 года. Опрошено 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах 42 регионов России в возрасте 18 лет и старше.

