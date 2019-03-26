В России сохраняется потенциал сокращения количества госслужащих, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания коллегии Минфина России.

«Нельзя не остановиться на задаче эффективности органов госуправления. При современных уровнях этой организации есть потенциал сокращения количества госслужащих», — отметил он.

В Минфине анонсировали масштабные сокращения госслужащих Численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — еще на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года.

Также Силуанов заявил о необходимости упрощения процедуры корректировки госпрограмм для более эффективного достижения национальных целей.

«Если посмотреть все ресурсы, которые есть в распоряжении государства, то за шестилетний период это 118 триллионов рублей федеральных денег и больше 240 триллионов рублей уже вместе с субъектами. Ресурс огромен, и сейчас стоит задача инвентаризации мероприятий госпрограмм на предмет их вклада в достижение национальных целей, которые определены в указе президента. В этой связи требуется упростить процедуру формирования корректировки государственных программ, перевести их в форму электронных документов, вообще повысить качество и отдачу госпрограмм в том ключе, в котором мы сейчас работаем в рамках нацпроектов», — рассказал он.