Власти РФ в следующем году начнут масштабную реформу государственной службы с сокращением численности и повышением оплаты труда госслужащих до конкурентного уровня в экономике, рассказала первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии Казначейства.

По ее словам, численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — еще на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — пояснила Нестеренко, подчеркнув, что общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — отметила Нестеренко, напомнив, что перед правительством стоит задача вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень в экономике.

«Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте РФ и в правительстве — и в принципе решения такие приняты. Но без оптимизации (численности. — Прим. ред.) такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег», — заявила она.

Главная позиция реформы системы оплаты труда госслужащих, по ее словам, — поднять постоянную часть оплаты труда до 60% от ФОТ, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%. «Сейчас эта пирамида перевернута», — пояснила Нестеренко.