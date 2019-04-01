Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018-го стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год 111,1 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций. По подсчетам экспертов, чистая прибыль Saudi Aramco в 2018 году превысила прибыль Apple, Google и ExxonMobil, вместе взятых (59,5 млрд, 30,7 млрд и 20,8 млрд долларов соответственно), пишет РБК .

Ранее агентство Fitch Ratings сообщило, что годовая прибыль Saudi Aramco до вычета процентов, налогов и амортизации составила 224 млрд долларов, что также значительно превышает показатели Apple и ExxonMobil.

Moody's и Fitch дали довольно высокую оценку запланированному Saudi Aramco выпуску долларовых облигаций: оба агентства поместили его на пятое место в своей инвестиционной шкале («A1» и «A+» соответственно). Bloomberg отмечает, что оценка могла бы быть и выше, но добиться более высокого кредитного рейтинга Saudi Aramco мешает налоговое давление со стороны государства. По данным Bloomberg, компания выплачивает 50% своего дохода в виде налога на прибыль и сверх того платит по скользящей шкале роялти.

В результате каждый добытый баррель нефти приносит компании только 26 долларов, тогда как Royal Dutch Shell — 38 долларов, а Total — 31.



По данным Moody's, только в 2018 году полностью принадлежащая государству Saudi Aramco выплатила в виде дивидендов 58,2 млрд долларов, а ее запасы наличности оцениваются в 48,8 млрд при долге в 27 млрд долларов.