Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) произвела последний платеж по убытку, связанному с гибелью в 2017 году спутника «Ангосат». Выплата в размере 43,6 млн рублей была произведена в пользу компании «Ингосстрах».

Ранее РНПК возместила свою долю в убытке двум другим страховщикам «Ангосата»: «ВТБ Страхование» получило 8 млн долларов и 111 тыс. евро, СГ «СОГАЗ» — 475 млн рублей. Общая сумма выплат по доле РНПК составила 1 млрд 65 млн рублей.

26 декабря 2017 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1. Спутник вывели на расчетную орбиту в заданное время, он вышел на связь, однако затем с него перестала поступать телеметрия. 27 декабря 2017 года разработчик спутника — ракетно-космическая корпорация «Энергия» признала потерю связи с аппаратом.

