Фактором выживания банков, как и других компаний, будет использование бизнес-модели лоукостера. Об этом заявил в ходе конференц-кола первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.



«Выживут только те банки, которые работают по модели лоукостера. Потребители всегда ищут лучшие цены за сопоставимое качество. Конкуренция и клиентский спрос будут толкать банки к тому, чтобы предлагать привлекательные цены в любых макроэкономических условиях. Поэтому те банки, у которых неоптимальная бизнес-модель, будут проигрывать», — сказал Горшков.

«Когда ты лоукостер, ты стараешься достигать минимальных издержек, чтобы давать клиентам лучшую цену. Эта модель не дает сверхприбыли, мы стараемся получить объем клиентских операций, чтобы на «тонкой» марже продолжать инвестировать в технологии», — добавил он.