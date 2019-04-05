Alibaba Group отказалась от монополии китайских продавцов и производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Как рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, в ближайшее время глобальный (то есть с возможностью продажи по всему миру) маркетплейс откроется для российских продавцов.

До недавнего времени площадка торговала по всему миру (за исключением Китая) только товарами китайского производства. В Китае при этом сам AliExpress не работает, вместо него используется площадка Tmall. Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018-го: тогда для пользователей по всему миру стали доступны товары из Турции, после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Сейчас, по словам представителя AliExpress, завершаются переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, на предмет вывода их продукции на глобальную площадку AliExpress.

По словам Пантелеева, AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров, для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall (ориентирована на сделки внутри страны). «После регистрации при желании продавца система позволит размещать его товар на глобальном AliExpress», — поясняет он.