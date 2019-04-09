Россельхозбанк запустил новый продукт «Ипотечный кредит на покупку нежилой недвижимости». Заемщики смогут получить до 2 млн рублей на срок до 15 лет на приобретение кладовой или машино-места на первичном рынке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, уточняется в сообщении банка.

Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости. В качестве обеспечения может быть использован залог имущественных прав по договору участия в долевом строительстве. Предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий. Процентная ставка в релизе РСХБ не указана.



Как отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова, «новый продукт рассчитан как на уже имеющихся заемщиков, так и на новых клиентов».