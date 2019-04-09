Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,4% и составил 2 570,28 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,66%, до отметки 1 248,38.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,48%, «Газпрома» — на 1,37%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,94%, «АЛРОСы» — на 0,65%, Московской биржи — на 0,05%.

Российский рынок акций закрывает вторник в «зеленой зоне» с обновлением максимумов, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи протестировал уровень 2 574 пункта, но удержаться наверху не сумел. У покупателей все еще остаются силы, при этом единичные попытки коррекции не находят дальнейшей поддержки. В таких условиях — и при сохранении конъюнктуры текущей — рублевый индикатор сможет дотянуться и до 2 585 пунктов», — комментирует эксперт.

Индекс РТС смотрится довольно гармонично, добавляет она, учитывая, что львиной долей своего прироста в последнее время он обязан курсовой качке.