Малое и среднее предпринимательство (МСП) получит субсидии для частичной компенсации затрат по выходу на фондовый рынок, заявил 12 апреля на заседании комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации банков России советник экономической службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Роман Марков.

«В этом году будут разработаны льготы по субсидированию ставки купона и по субсидированию расходов на выход малых компаний на фондовый рынок. Сейчас разрабатывается постановление правительства, оно будет принято в первом полугодии этого года», — пояснил он.

Как сообщает ТАСС, в рамках реализации дорожной карты ЦБ по развитию деятельности МСП будут субсидироваться 2/3 ключевой ставки по купону и 2% от выпуска облигаций, отметил Марков, добавив, что малый бизнес сможет уменьшить свои расходы, выйти на рынок и привлечь дополнительное финансирование.

По его словам, Корпорация МСП будет также предоставлять гарантии и поручительства на весь объем выпуска облигаций субъекта МСП.