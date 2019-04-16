Госдума на заседании 16 апреля приняла во втором чтении поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Инициатива носит комплексный характер и позволит облегчить жизнь водителям, отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В частности, законопроект уравнивает в правах бумажные и электронные страховые полисы — каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.

«Это нововведение упростит автомобилистам жизнь, — уверен Володин. — Больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. К тому же электронный полис ОСАГО — не только требование современной жизни, но и защита от «липовых» страховщиков».

Кроме того, сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в Россию на своих автомобилях иностранцев.

«Взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно, — сказал Володин. — Эта норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы».

Еще одна новация касается пешеходов. Законопроект меняет правила компенсации страховыми компаниями своих расходов на возмещение ущерба водителям, которые пострадали в ДТП, спровоцированных пешеходами. Теперь предъявлять требования к пешеходам можно будет только в том случае, если пешеход, ставший виновником аварии, не пострадал.

«Сегодня поступает много жалоб от родственников погибших пешеходов на требования страховых компаний компенсировать им расходы на ремонт автомобилей. Несправедливо, когда с людей, потерявших близкого человека, требуют оплаты ремонта машины, ставшей причиной трагедии», — отметил спикер Госдумы.