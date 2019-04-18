Более трети совокупного долга корпоративного сектора сконцентрировано на 92 компаниях. Такие данные на форуме НФА «Казначейство-2019» озвучила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, долговая нагрузка российских юрлиц не является завышенной, но вызывает вопросы структура корпоративного портфеля.



«35% совокупного долга сектора приходится на 92 крупнейшие компании, которые мы мониторим постоянно в рамках финансовой стабильности. И подверженность российских банков к рискам таких компаний продолжает расти», — признала Данилова.

Ранее Банк России представил доклад о системных рисках, связанных с высокой долговой нагрузкой крупных компаний, и об инструментах по ограничению этих рисков. Регулятор констатирует, что на фоне постепенного сокращения внешнего долга российских нефинансовых организаций увеличились их обязательства перед российским банковским сектором. При этом значимо повысилась концентрация рисков банковских кредитных портфелей на крупных корпоративных заемщиках. Некоторые из этих заемщиков уже характеризуются высоким уровнем долговой нагрузки либо устойчиво к нему приближаются.

В ЦБ подчеркивают, что, как показывает опыт России и зарубежных стран, высокая долговая нагрузка корпоративного сектора является источником системных рисков. В среднесрочной перспективе значительный накопленный финансовый долг повышает уязвимость к стрессовым событиям как отдельных компаний, так и экономики в целом.