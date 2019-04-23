Договор страхования можно будет расторгнуть, просто не уплатив очередной взнос за него. Такое право появится у страховщиков с 7 мая, когда вступят в силу обязательные для страховщиков базовые стандарты. Об этом сообщил директор департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.

Он отметил, что такая возможность появится потому, что, согласно стандартам, страховщик будет обязан включить в договор страхования последствия неуплаты очередной части премии. Стандарты предлагают несколько вариантов таких последствий в дополнение нормы, которая содержится в Гражданском кодексе. «Это делает договор страхования более гибким и позволяет более полно учесть интересы потребителей и снизить цену договора», — говорит Андрей Знаменский. Он подчеркнул, что страховщик обязан уведомить страхователя о просрочке способом, согласованным с ним при заключении договора.

Кроме того, данная норма стандартов позволит страхователю временно приостановить оплату премий по долгосрочному договору страхования жизни без его прекращения, сказал Знаменский.

Сейчас для того, чтобы досрочно расторгнуть договор страхования, клиент, как правило, должен написать заявление о расторжении договора. Кроме того, при оплате договора в рассрочку — оплатить первый взнос, который обычно больше, чем рассчитанный пропорционально сроку действия договора, по истечении которого должен быть оплачен следующий взнос.