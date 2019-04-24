Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая предложила создать подразделение в Центробанке РФ по защите прав семей с детьми при получении льготной ипотеки. Об этом, согласно сообщению пресс-службы депутата, она заявила, выступая на заседании президиума Совета законодателей.



«Мы предлагаем, чтобы на уровне Центробанка, а его территориальные органы есть в каждом регионе, было создано подразделение, которое защищало бы право заемщика во взаимоотношении с банками, а именно права семей с детьми при получении льготной ипотеки или при переходе на нее», — сказала Яровая.

Вице-спикер также подчеркнула, что запросы и ожидания от ипотеки очень большие и это очень важная социальная мера. Однако, по ее словам, анализ ситуации по переходу на льготную ипотеку показывает, что необходимо принять меры по дополнительной защите интересов семьи. Так, по данным АО «ДОМ.РФ», не удовлетворяется больше половины заявок — 59%.

«Например, семья из трех человек берет ипотеку. Рождается второй ребенок, и семья подает документы на переход на ставку 6%. Банк отказывает пересматривать условия по причине «ухудшения качества заемщика», так как доход теперь делится не на трех членов семьи, а на четырех. Возникает парадокс и абсурдное обоснование того, что дорогую ипотеку вы платить можете, а для дешевой вы не очень благонадежны», — отметила депутат.