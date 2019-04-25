По объемам кредитования в I квартале 2019 года традиционно лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Всего в I квартале 2019 года было выдано 8,84 млн новых кредитов общим объемом 1,97 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 17%. За аналогичный период 2018 года было выдано 7,95 млн кредитов на 1,67 трлн рублей.

В Москве и Московской области заемщики взяли 933,36 тыс. кредитов на сумму более 370,69 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 380,56 тыс. кредитов на 125,34 млрд рублей, в Краснодарском крае — 338,43 тыс. кредитов на 65,47 млрд рублей. Также в десятку регионов с самой высокой кредитной активностью по объемам кредитования вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО и Самарская область.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал Башкортостан, где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 37%, при этом количество новых кредитов увеличилось на 12% соответственно.

По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошли столичный регион — 381,09 тыс. кредитов на 176,59 млрд рублей, Санкт-Петербург и область — 153,62 тыс. кредитов на 56,39 млрд рублей и Краснодарский край — 139,31 тыс. кредитов на 34,78 млрд рублей. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион — почти 463 тыс. рублей, также в тройку входят ХМАО — 375 тыс. рублей и Санкт-Петербург — 367 тыс. рублей.



По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал ХМАО, где объемы кредитования выросли на 45%, при этом количество новых кредитов увеличилось на 28%. Самый значительный рост среднего размера кредита отмечен в Татарстане — 19% (со 195 тыс. до 231 тыс. рублей).

В целом по РФ объемы кредитов наличными в I квартале 2019 года выросли на 31%, а количество новых кредитов — на 16%. В январе — марте нынешнего года было выдано 3,71 млн кредитов на 998,35 млрд рублей против 3,20 млн кредитов на 763,45 млрд рублей годом ранее. Средний чек вырос на 12% (с 239 тыс. до 269 тыс. рублей).

В сегменте POS-кредитов в тройку лидеров вошли столичный регион — 123,04 тыс. кредитов на 6,67 млрд рублей, Санкт-Петербург и область — 56,97 тыс. кредитов на 2,61 млрд рублей и Краснодарский край — 58,02 тыс. кредитов на 2,14 млрд рублей. По размеру средней суммы POS-кредита опять же лидирует столичный регион — 54 тыс. рублей, также в тройку входят Санкт-Петербург — 46 тыс. рублей и ХМАО — 44 тыс. рублей.



Лидером по росту объемов POS-кредитования стал Санкт-Петербург, где объемы выдач выросли на 12%, а количество новых кредитов — на 5%. Там же отмечается самый значительный рост средней суммы POS-кредита — 7%.

В целом по РФ количество новых POS-кредитов сохранилось на уровне прошлого года, а объемы выдач выросли на 5%. За I квартал 2019 года было выдано 1,73 млн POS-кредитов общим объемом 61,44 млрд рублей, годом ранее — 1,73 млн кредитов на сумму 58,57 млрд рублей. Средний чек по POS-кредитам увеличился на 5% (с 34 тыс. до 35 тыс. рублей).

В тройку лидеров по объему одобренных лимитов на кредитные карты вошли столичный регион — 375,32 тыс. карт с лимитом 42,78 млрд рублей, Санкт-Петербург — 143,16 тыс. карт с лимитом 14,31 млрд рублей и Краснодарский край — 126,44 тыс. карт на 9,57 млрд рублей. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы — 114 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 99 тыс. рублей и Свердловской области — почти 79 тыс. рублей.



Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Башкортостане — 40% при росте количества новых карт на 21%. В Новосибирской области отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 17%.

В целом по России количество новых карт выросло на 15% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов увеличились на 25%. За три месяца этого года было выдано более 2,99 млн новых карт с общим лимитом 233,78 млрд рублей, годом ранее — 2,59 млн карт на 187,03 млрд рублей.

Средний лимит по карте увеличился за год на 9% (с 72 тыс. до 78 тыс. рублей).

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве и области — 23,21 тыс. на 25,45 млрд рублей, Санкт-Петербурге — 11,97 тыс. кредитов на 11,39 млрд рублей и Краснодарском крае — 5,52 тыс. кредитов на 4,92 млрд рублей. Самый высокий средний чек по автокредиту также отмечается в Москве — чуть менее 1,1 млн рублей, Санкт-Петербурге — 952 тыс. рублей и Краснодарском крае — 891 тыс. рублей.



Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве — по 14%.

В общем по стране количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 3%. За I квартал текущего года было выдано 133,04 тыс. кредитов на 109,1 млрд рублей, годом ранее банки выдали 128,86 тыс. автокредитов на 94,03 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 12% (с 730 тыс. до 821 тыс. рублей).

По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались Москва и Московская область — 29,14 тыс. кредитов на 117,43 млрд рублей, Санкт-Петербург — 14,21 тыс. кредитов на 40,13 млрд рублей и Башкортостан — 8,76 тыс. кредитов на 15,76 млрд рублей. Лидерами по размеру среднего чека стали Москва — 4,03 млн рублей, Санкт-Петербург — 2,82 млн рублей, Ханты-Мансийский АО — 2,5 млн рублей.



Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавил Башкортостан, где объемы ипотечного кредитования выросли на 72%, а количество новых кредитов — на 44%. Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита также отмечен в Башкортостане — 20%.

В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I квартале текущего года, снизилось в годовом отношении на 12%, денежные объемы кредитования уменьшились на 1%. В 2019 году было выдано 241,96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 529,71 млрд рублей, год назад было выдано 275,87 тыс. кредитов на 535,58 млрд рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 10% (с 1,86 млн до 2,05 млн рублей).