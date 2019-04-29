Рост экономической активности в РФ в марте 2019 года продолжился. Наблюдалось расширение потребительского спроса, на что указывают увеличение оборота розничной торговли, рост выпуска товаров длительного пользования и расширение потребительского кредитования. Об этом говорится в очередном материале Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Годовой темп прироста промышленного производства в отчетном месяце замедлился до 1,2% с 4,1% в феврале. По итогам I квартала выпуск в промышленности увеличился на 2,1% в годовом сопоставлении. Это оказалось несколько ниже представленного в феврале прогноза, предполагавшего сохранение годового темпа прироста промышленного производства вблизи уровня предыдущего квартала (2,5—3%). При этом структура прироста выпуска в I квартале 2019 года существенно не изменилась: основной положительный вклад продолжила вносить добыча полезных ископаемых, а вклад обрабатывающих производств оставался небольшим.

Годовой темп прироста оборота розничной торговли в марте 2019 года замедлился до 1,6% (с 1,9—2% в предыдущих месяцах), а по итогам I квартала составил 1,8%. Объем платных услуг населению вырос на 1,1% в основном за счет транспортных и телекоммуникационных услуг (переход на цифровое телевидение). Сдержанная динамика спроса формировалась в условиях снижения доходов населения и повышения годовой инфляции.

Расширению спроса домашних хозяйств способствовал рост склонности к потреблению, на что указывали сокращение депозитов населения и рост розничного кредитования. В марте 2019 года месячные темпы его прироста ускорились до 2% с 0,8—1,4% в январе­ — феврале 2019 года. В этих условиях оборот розничной торговли в марте вернулся к росту в помесячном сопоставлении (плюс 0,2%). Это, наряду с возобновлением роста продаж автомобилей, может свидетельствовать о завершающейся подстройке спроса к ценам после повышения НДС, отмечают в ЦБ.

Производство инвестиционных и непродовольственных потребительских товаров также выросло по сравнению с февралем. Продолжился рост выпуска фармацевтической продукции, а также различных товаров длительного пользования, включая автомобили и мебель.

Все это отражает восстановление потребительского спроса после его замедления в конце 2018 — начале 2019 года. Некоторое охлаждение спроса в этот период было вызвано повышением НДС. Как ранее отмечал Банк России, повышение НДС окажет небольшое сдерживающее влияние на динамику ВВП на горизонте текущего года.



По оценке Банка России, в I квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП составит 1—1,5%, по итогам года — 1,2—1,7%.

