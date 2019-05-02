Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.



На лицевой стороне купюры изображены мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин, запечатленный в прыжке за спортивным снарядом. На обратной стороне нарисован мяч, символизирующий земной шар. На нем выделяется контур России.

Победителем премии «Банкнота года — 2018» стала купюра с изображением темнокожей предпринимательницы Виолы Десмонд, сыгравшей важную роль в борьбе с расовой сегрегацией в Канаде.

Второе место досталось швейцарской купюре в 200 франков. Замкнули тройку норвежские 500 крон. В пятерку также вошла банкнота Соломоновых островов номиналом 40 долларов.