При отсутствии финансовой необходимости готовы продолжить трудиться 78% респондентов, из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу. Об этом свидетельствуют данные майского опроса ВЦИОМа.

Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%. В основном такой сценарий выбирают россияне старше 60 лет (43%).



Согласно исследованию, подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа. В населенных пунктах менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%. Более всего удовлетворены работой жители остальных городов-миллионников (93%).



Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 лет (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).

Основными причинами выбора профессии россияне назвали обстоятельства (34%), собственные увлечения и интересы (30%), оплату труда в данной сфере (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии на рынке труда (10%), семейные традиции (7%), мнение родственников и друзей (6%).



Менее всего на выбор профессии влияли фактор высокого уровня обучения по профилю в вузе (2%), выбор ближайшего окружения (2%) и нежелание идти в армию (1%).

Молодежь 18—24 лет реже следовала обстоятельствам при выборе профессии (23%) и чаще связывала свою специальность с престижем и карьерным ростом (27%) и востребованностью на рынке труда (17%). Для группы людей в возрасте 25—34 года одним из наиболее важных факторов была оплата труда (31%). Респонденты старше 60 лет чаще связывали выбор профессии со сложившимися обстоятельствами (43%).

