Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд рублей бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-Банка Тимуру Исхакову, пишет «Коммерсант» . По версии следствия, он вместе с другими топ-менеджерами банка организовал выдачу невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок. Действия банкиров были квалифицированы как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджеры финучреждения запустили криминальную схему по выводу активов путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам». Участники махинации находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Департамент кредитования Нота-Банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.

Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд рублей.

По данным издания, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных. Исхаков по ходатайству следствия был арестован Тверским райсудом. Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, он не скрывался и добровольно давал показания. Защита предлагала ограничиться в его отношении домашним арестом или освободить его под залог, однако апелляция оставила арестное решение суда первой инстанции в силе.

Вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-Банка Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд рублей, которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.