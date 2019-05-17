В правительстве не поддержали инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора в 20% стоимости со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Об этом пишут «Известия» .

В конце апреля АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с инициативой исключить продукцию, которую россияне приобретают в зарубежных онлайн-магазинах, из категории «товары для личного пользования», а все такие покупки обложить сбором в размере 20% с каждой. Так АКИТ хочет уравнять условия для отечественных и иностранных компаний. Инициатива АКИТ была направлена также на рассмотрение в ведомства и в Институт экономической политики Гайдара и аналитический центр при правительстве.

Позже сообщалось, что АКИТ скорректировала свою инициативу и уменьшила предлагаемую пошлину до 15%, однако в документах, поступивших на рассмотрение в правительственные структуры, фигурирует цифра 20%.



Минкомсвязь не поддержала предложения АКИТ, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Замглавы министерства Михаил Мамонов сказал, что введение сбора в размере 20% со всех покупок по каналу трансграничной торговли — кардинальная мера. Международные почтовые отправления с вложенными товарами будут поступать на территорию России из третьих стран транзитом через государства союза. Российский бизнес от этого не выиграет, считает он.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что считают целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением Совета ЕЭК в 2017 году, которое предусматривает поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов к 2020 году до 200 евро за посылку.

Ретейлеры предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором АКИТ предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор со всех трансграничных покупок.

Завлабораторией развития налоговой системы научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики Гайдара Наталья Корниенко заявила, что инициатива АКИТ не может быть поддержана. Она приведет к увеличению налоговой нагрузки на физических лиц, а не на представителей иностранного бизнеса. Эксперт подчеркнула, что АКИТ не представила финансово-экономического обоснования предложенной меры. Для того чтобы говорить о выравнивании налоговой нагрузки для российских и трансграничных торговцев, нужно понять, какова она сейчас.

В аналитическом центре при правительстве также сочли увеличение нагрузки на конечных потребителей основным негативным последствием реализации предложений АКИТ.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили, что окончательная позиция вице-премьера по предложению ассоциации еще не сформирована.

Президент АКИТ Артем Соколов сказал «Известиям», что российские и иностранные производители и продавцы борются за клиентов как на российском, так и на внешних рынках, а также конкурируют с крупнейшими мультинациональными корпорациями. Рынки других стран более защищены, поэтому логично, если и Россия будет защищать свой рынок, объяснил он инициативу ассоциации.