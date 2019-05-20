Люди перестали воспринимать банкомат только как способ снятия наличных, свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт» за 2018 год.

Так, по данным банкоматной сети «Русского Стандарта», в прошедшем году клиенты практически в 4,5 раза чаще пополняли банковскую карту, чем получали деньги с нее. Годом ранее в банкоматах в 3,5 раза чаще вносили деньги, чем снимали. Этот тренд медленно, но верно подтверждается уже несколько лет, отмечают в банке.

Ведущими городами по количеству трансакций в банкоматной сети второй год подряд остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Самыми популярными операциями (после пополнения карты и получения наличных) являются: получение информации о балансе карты, платежи по счетам и переводы за услуги, запрос детальной выписки (истории операций по карте), смена ПИН-кода, перевод по номеру карты.

По итогам прошедшего года количество запросов на снятие денег с карты в банкоматах «Русского Стандарта» упало на 19% по сравнению с 2017-м, а общая сумма уменьшилась на 8% соответственно. Такая статистика говорит о том, что клиенты стали больше использовать карту как платежный инструмент.

Ежегодно эксперты отмечают рост количества и разнообразие операций в банкоматах, как финансовых, так и бытовых. Традиционно самой востребованной опцией АТМ по оплате счетов является пополнение мобильного телефона, в 2018 году средний чек здесь составил 530 рублей против 253 рублей годом ранее.

