Средняя премия по ОСАГО за январь — апрель 2019 года в целом по рынку снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 5 701 до 5 411 рублей. При этом выросли количество убытков и суммы выплат, сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата увеличилась на 3,1% — с 64 344 до 66 314 рублей. Количество заключенных договоров ОСАГО за первые четыре месяца текущего года выросло на 1,7% — с 12,19 млн до 12,4 млн штук. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 3,5% — с 69,51 млрд до 67,08 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, увеличилась на 15,7% — с 44,86 млрд до 51,90 млрд рублей.

Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных стало больше на 8,3% (рост с 762,54 тыс. до 825,95 тыс. штук), а урегулированных — на 12,3% (увеличение с 697,2 тыс. до 782,71 тыс. штук).

Рост количества убытков и суммы выплат — тревожный тренд для страхового рынка, отметил президент РСА Игорь Юргенс. Даже такой коэффициент, как отношение выплат к премиям, за первые четыре месяца года оказался выше 77%.

«Значение коэффициента выплат больше 77% означает, что реальный коэффициент убыточности еще выше. А 77% — это предельный размер премии, которую страховщик может тратить на выплаты», — сказал Юргенс. Относительно снижения средней премии по ОСАГО президент РСА заявил, что оно ожидаемо и, несмотря на возрастающую убыточность, является следствием конкуренции между страховщиками.

«Пока конкуренция все еще сильна, уверен, тренд на снижение средней премии сохранится», — добавил Юргенс.