Заключившая сделку со следствием бывший финансовый директор Нота-Банка Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей. Об этом сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы, передало накануне вечером РИА Новости.

Ранее суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой. Прокурор запросила для бывшего финансового директора банка 3,5 года колонии за присвоение в составе группы 350 млн рублей вкладчика.

По словам прокурора, члены кредитного комитета Нота-Банка — Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков — причастны к выдаче фиктивных кредитов фирмам-однодневкам.

«С учетом показаний Марчуковой следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета банка Исхакова, Симакова, Киреева к хищению у этой финансовой организации более 25 миллиардов рублей путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок», — сказала прокурор в суде.

В Нота-Банке вскрылась корпоративная растрата на 25 млрд рублей По данным следствия, топ-менеджеры банка запустили криминальную схему по выводу активов путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».



Как указано в базе Тверского суда Москвы, Исхаков взят под стражу 8 февраля, а Киреев — 20 февраля. Симаков, который проработал в Нота-Банке более десяти лет и уволился в начале 2016 года с поста начальника отдела кредитования корпоративных проектов, находится на свободе.

В телефонном разговоре с РИА Новости Симаков подтвердил знакомство с Марчуковой и дал понять, что ему известно об аресте бывших коллег, однако свой статус по делу и причастность к схеме комментировать он «пока не готов».

По словам гособвинителя, Марчукова также в рамках сделки со следствием дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывших совладельцев Нота-Банка.

«Марчукова не только признала свою вину, ею даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчукову Ларису и Михай Нону», — добавила прокурор, отметив, что тем самым обвиняемая в полном объеме выполнила условия сделки.

Гособвинитель попросила суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей за присвоение денег вкладчика Нота-Банка — ООО «Фармстер» в размере 350 млн рублей. Эти деньги она, по версии следствия, похитила вместе с совладельцами банка Ерохиными, сестрой Ларисой и гадалкой Михай.

Приговор Галине Марчуковой будет оглашен 22 мая в 12:00. Дело в отношении Ларисы Марчуковой Останкинский суд рассмотрит 23 мая в особом порядке.



Ранее Останкинский суд Москвы за хищение более 2 млрд рублей у вкладчиков Нота-Банка приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 года колонии, его брата Вадима — к шести годам, а Михай за подстрекательство руководства банка к хищению — к 3,5 года колонии.