Останкинский суд Москвы приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-Банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей у вкладчиков. Как передало агентство ТАСС из суда, дело было рассмотрено в особом порядке.

«Признать подсудимую Марчукову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья Олеся Сушкова.

Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тыс. рублей. Суд зачел в счет наказания срок, который Марчукова провела под домашним арестом, из расчета день за день. Она находилась под домашним арестом с начала марта 2017 года и была взята под стражу в зале суда.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Как установили суд и следствие, председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Ноны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нону Михай.

Экс-финдиректор Нота-Банка помогла раскрыть хищение на 25 млрд рублей По словам прокурора, члены кредитного комитета Нота-Банка — Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков — причастны к выдаче фиктивных кредитов фирмам-однодневкам.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более чем 2 млрд рублей у вкладчиков Нота-Банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим — на шесть лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии. Дело в отношении сестры осужденной Ларисы Марчуковой Останкинский суд в особом порядке рассмотрит 23 мая. Она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.



Центробанк 24 ноября 2015 года отозвал лицензию Нота-Банка на осуществление банковских операций.