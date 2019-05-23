Останкинский суд Москвы приговорил к трем годам и трем месяцам колонии сестру бывшего финансового директора Нота-Банка Ларису Марчукову по делу о хищении 350 млн рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.



«Назначить Ларисе Марчуковой наказание в виде трех лет и трех месяцев в колонии общего режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей. Взять обвиняемую под стражу в зале суда», — огласила решение судья Татьяна Соколова.

Суд оставил под арестом денежные средства в общей сумме более 1 млн долларов США, более 30 ювелирных украшений, в том числе платиновый телефон, золотые часы и бриллианты.

Прокурор требовал в прениях приговорить Марчукову к трем годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Лариса Марчукова заключила досудебное соглашение со следствием, прокурор не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. «Показания обвиняемой помогли следствию и не противоречат показаниям других свидетелей», — сказала прокурор.

Сама обвиняемая и ее защитник просили суд назначить мягкое наказание и учесть смягчающие обстоятельства. Марчукова начала гасить нанесенный ущерб: подсудимая за все время расследования перевела уже 20 тыс. рублей.

Агентство по страхованию вкладов подало к обвиняемой гражданский иск на сумму чуть менее 350 млн рублей. Марчукова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство и пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, бывший председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору, при пособничестве директора департамента финансового анализа банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы Марчуковой, а также их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей.

Из материалов дела следует, что указанные денежные средства по указанию Ерохина под видом оплаты фиктивной поставки товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

Экс-сотрудница Нота-Банка осуждена на три года и четыре месяца по делу о присвоении 350 млн рублей Кроме того, суд назначил Галине Марчуковой штраф в размере 700 тыс. рублей.

В среду Галине Марчуковой было назначено наказание в виде трех лет и четырех месяцев колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. рублей. В марте Останкинский суд Москвы приговорил Дмитрия Ерохина к восьми с половиной годам лишения свободы, а также штрафу в размере 2 млн рублей. Кроме того, суд признал Михай виновной в подстрекательстве к хищению денежных средств и назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.