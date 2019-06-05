Углеметбанк предложил акцию по потребкредиту «Хочу отдохнуть».

Кредит «Хочу отдохнуть» доступен по ставке 14,75% годовых, сумма финансирования — от 10 тыс. до 1 млн рублей на два года. Обеспечение не требуется. Условия действуют при оформлении личного страхования заемщика, в случае отказа надбавка составит 1,5 процентного пункта. По программе предусмотрена отсрочка основного долга на три месяца.

Получить денежные средства смогут заемщики не младше 18 лет на дату получения и не старше 65 лет на дату погашения кредита. Непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не менее шести месяцев. Из обязательных документов потребуются: заявление-анкета, паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка. Копию трудовой книжки нужно предоставить, если сумма запрашиваемого кредита — более 100 тыс. рублей.

«Банк часто проводит акции в рамках потребительского кредита с более выгодными условиями, чем по стандартным программам, этот месяц не стал исключением и вслед за весенней акцией стартует летняя. Предложение необычно тем, что банк дает возможность три месяца не платить сумму основного долга, а погашать только проценты в этот период, тем самым позволяя клиентам пользоваться заемными средствами во время отдыха без существенного увеличения платежной нагрузки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Акция действует до 31 августа 2019 года.