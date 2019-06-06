ЦБ установил официальные курсы валют на 7 июня.

Курс доллара повысился на 10,97 копейки, составив 65,234 рубля (65,1243 рубля на 6 июня). Курс евро понизился на 9,82 копейки до 73,2708 рубля (73,369 рубля на 6 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,15 рубля (минус почти 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 73,19 рубля (плюс 19 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,85—65,38 рубля за доллар и 73,16—73,37 рубля за евро.