Покупательная способность денежных доходов россиян по большинству основных продуктов питания увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017-м, однако по сравнению с 2014-м ситуация выглядит не так хорошо, а в I квартале 2019 года покупательная способность денежных доходов населения по большинству основных продуктов питания упала. Об этом свидетельствуют данные очередного выпуска «Комментариев о государстве и бизнесе» от Высшей школы экономики.

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения, которая определяется как динамикой денежных доходов населения, так и ценовыми изменениями, выросла в 2018 году по сравнению с 2017-м по 19 основным продуктам питания из 24. Наибольшие приросты были отмечены по сахару-песку (11,9%), луку репчатому (11,7%), крупам (9,1%), маслу подсолнечному (7,3%). По пяти продуктам питания покупательная способность доходов снизилась, среди них морковь (минус 9,5%), капуста (минус 5,1%) и яблоки (минус 1,7%).

Для наглядности оценки покупательной способности денежных доходов населения по продуктам питания экономисты рассчитали ее для набора продуктов для щей и чаепития.

Если использовать для оценки покупательной способности доходов населения по щам рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище» (он предполагает, что в щи кладут много мяса, а картофель — по желанию, еще добавляют свежие помидоры), то получается, что покупательная способность денежных доходов населения по набору продуктов для щей увеличилась в 2018 году только на 0,63% (в 2018 году на среднемесячные денежные доходы на душу населения можно было купить 158,6 набора продуктов для щей, в 2017-м — на один набор меньше).

По продуктам для чаепития лучше всего дело обстоит с сахарным песком; доступность белого хлеба осталась практически на уровне 2017 года, а доступность сливочного масла немного снизилась (на 0,65%).

ВШЭ: в 2018 году был самый большой разрыв в темпах прироста зарплат и реальных доходов Согласно прогнозу института «Центр развития» НИУ «ВШЭ», роста реальных располагаемых доходов в 2019 году, скорее всего, ожидать не приходится.

Если сравнивать ситуацию с доступностью продуктов питания для населения с 2014 годом, то только по десяти основным продуктам питания покупательная способность среднедушевых денежных доходов увеличилась; наибольшие приросты отмечаются по луку (плюс 25%), картофелю (плюс 21,3%), соли (плюс 19,3%), свинине (плюс 11%). При этом более чем на 25% уменьшилась покупательная способность по сливочному маслу, на 23,2% — по чаю черному, на 22,9% — по рыбе мороженой, на 22,8% — по маргарину, на 17,3% — по яблокам, на 8,2% — по молоку. Наблюдалось снижение покупательной способности денежных доходов населения и по белому и черному хлебу (на 7% и 10% соответственно). Впрочем, если рассмотреть набор продуктов для щей, то в 2018 году на средние месячные денежные доходы можно было приобрести на 1,6 набора больше, чем в 2014-м. Из продуктов для чаепития доступнее стал только сахар, все остальное (хлеб и особенно чай и сливочное масло) стало в среднем менее доступно для населения.

В I квартале 2019 года упала в годовом выражении покупательная способность денежных доходов населения по 17 из 24 основных продуктов питания, причем по некоторым — очень заметно (по капусте — на 41,2%, сахару — на 20,2%, луку — на 18,1%, крупам — на 15,6%, курам — на 15,4%, яйцам — на 12,7%, моркови — на 9,2%). Улучшение покупательной способности по шести продуктам питания не так впечатляет: самые высокие темпы прироста в I квартале к соответствующему периоду 2018 года показала покупательная способность доходов населения по яблокам (5,5%) и картофелю (4,1%); остальные приросты заметно ниже.

Все продукты, используемые в наборе для щей, дорожали, в результате чего набор продуктов для щей стал дороже на 13,9% в I квартале 2019-го в годовом выражении, в то время как номинальные среднедушевые денежные доходы выросли всего на 3,2%. Покупательная способность денежных доходов по таким продуктам снизилась на 9,4%, или почти на 16 наборов. Покупательная способность доходов населения по хлебу к щам также немного уменьшилась — на 3,7%.

С чаепитиями в I квартале 2019 года дело обстоит следующим образом: чай и сливочное масло стали немного доступнее в годовом выражении, а белый хлеб и булки и особенно сахар, наоборот, относительно дороже.



«На динамику покупательной способности населения в 2019 году повлияли, среди других причин, невысокие по сравнению с 2018 годом темпы роста доходов населения (и прежде всего — заработных плат), ускорение инфляции, связанной в том числе с ростом НДС и акцизов на бензин, некоторые специфичные для отдельных продуктов факторы (например, разделение молочных и молокосодержащих продуктов и т. п.)», — отмечается в обзоре ВШЭ.