Около 70% российских школ проводят уроки по финансовой грамотности, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на V Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения.



«Модули по финансовой грамотности в 29 тысячах школ <…> — это около 70% школ по всей стране уже учат финансовой грамотности», — сказала председатель ЦБ. Она отметила, что в лекциях и открытых уроках принимают участие и волонтеры финансового просвещения.

Набиуллина также рассказала о работе волонтеров с детьми-сиротами, инвалидами и с людьми пожилого возраста. Так, в детских домах обучение финансовой грамотности в прошлом году прошли 3 тыс. воспитанников. Кроме того, волонтеры участвуют в выявлении недобросовестных практик на финансовом рынке. В качестве примера председатель Банка России привела деятельность курского «Киберпатруля» и «Дружины 21 века» в Рязани.

ЦБ проводит обучение волонтеров по 11 образовательным модулям — это наиболее востребованные банковские продукты, платежные карты, страхование. Разрабатываются программы повышения финграмотности для малого и среднего бизнеса, а также по цифровым продуктам и противодействию мошенничеству. На сегодняшний день ЦБ получил около 3 тыс. заявок на обучение по своей программе.

Напомним, в мае начала работу Ассоциация развития финансовой грамотности, созданная ЦБ и профессиональными участниками финансового рынка. Она будет отбирать и поддерживать лучшие проекты повышения финграмотности и обучать финансовых волонтеров. Программа обучения АРФГ стартует в сентябре 2019 года.